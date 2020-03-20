В пятницу на Донбассе получили ранения трое украинских военных

Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Широкино, Крымское, Луганское, Хутор Вольный, Новгородское и Новотошковское.