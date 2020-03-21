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ОБСЕ подтвердила гибель мужчины, который был ранен в поселке под Донецком

21 марта 2020, 00:02

ОБСЕ подтвердила гибель мужчины, который был ранен в поселке под Донецком

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о смерти мужчины, раненого в селе Сигнальное в ходе обстрела. Об этом говорится в отчете миссии.

Сын умершего сообщил наблюдателям о том, что около 11:00 14 марта его отец был дома на ул. Пушкина, 12, когда он услышал и увидел взрыв.

Медработники больницы в неподконтрольном Докучаевске рассказали наблюдателям в телефонном разговоре, что мужчину (80–89 лет) с серьезными ранениями грудной клетки доставили к ним во второй половине дня 14 марта, а позже в тот же день он умер.

Беспилотник СММ 17 марта обнаружил повреждения на крыше дома погибшего. Однако определить, когда возникли повреждения, а также тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным.

Кроме этого, патруль миссии видел в 700 м далее к северо-востоку восемь свежих воронок, по оценке, от разрывов предположительно 120-мм минометных мин в радиусе 50–150 м от других жилых домов.

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