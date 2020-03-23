СМИ: Гончарук фигурирует в деле о халатности Кабмина в противодействии коронавирусу

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего премьер-министра Алексея Гончарука в рамках дела о возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при противодействии коронавирусу Covid-19.



«Однозначно он будет допрошен», — сказал «Українським Новинам» источник в ГБР.



По его словам, расследование дел только поручено ГБР, поэтому план расследования еще не составлялся и соответственно никаких вызовов на допрос не осуществлялось.



После составления плана расследования станет известно, кто будет допрошен в первую очередь.



Ранее САП открыла дело о возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина при осуществлении мероприятий по противодействию коронавирусу и поручила расследование ГБР.

4 марта Верховная Рада одобрила заявление об отставке и уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.