СМИ: Гончарук фигурирует в деле о халатности Кабмина в противодействии коронавирусу

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего премьер-министра Алексея Гончарука в рамках дела о возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при противодействии коронавирусу Covid-19.
«Однозначно он будет допрошен», — сказал «Українським Новинам» источник в ГБР.
По его словам, расследование дел только поручено ГБР, поэтому план расследования еще не составлялся и соответственно никаких вызовов на допрос не осуществлялось.
После составления плана расследования станет известно, кто будет допрошен в первую очередь.
Ранее САП открыла дело о возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина при осуществлении мероприятий по противодействию коронавирусу и поручила расследование ГБР.
4 марта Верховная Рада одобрила заявление об отставке и уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.