Луганщина начнет проводить тесты на коронавирус со следующей недели: 1 человек уже на обсервации

В Луганской области на обсервации в связи с подозрением на коронавирус находится житель неподконтрольной территории. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что в области прока не зафиксированы случаи инфицирования Covid-19. При этом первая партия тестов поступила только недавно. Всего за время карантина в области зафиксировано четыре подозрения, а несмотря на негативные результаты теста, пробы двух человек направлены на повторный анализ, рассказал глава ЛОГА.



Гайдай проинформировал, что мужчина, который находится на обсервации, вернулся из Польши.



По словам руководителя ЛОГА, все бригады «скорой помощи» укомплектованы необходимым, а область получила 5 тысяч экспресс-тестов и защитные костюмы. Проведение тестов на коронавирус станет возможным на следующей неделе на базе Луганского областного лабораторного центра, уточнил он.



Глава области отметил также нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких, которые закуплены и поступят на следующей неделе в количестве 20 штук.



Как заявил Гайдай, в противодействии распространению коронавируса участвует также местный бизнес, за средства которого 3 больницы получили по 220 тысяч гривен, а больница в Рубежном — 300 тысяч гривен.