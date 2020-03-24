В «ДНР» заявили, что согласовать новые участки разведения сил не удалось

В группировке «ДНР» заявили, что участники подгруппы по безопасности контактной группы не согласовали новые участки разведения сил. Об этом пишет ТАСС.



Заседание проводилось в формате видеоконференции.



В так называемом представительстве «ДНР» в СЦКК утверждают, что на повестку дня были вынесены вопросы по обеспечению устойчивого режима прекращения огня на линии соприкосновения, согласование новых участков для разведения сил и средств, а также определение приоритетных локаций для проведения противоминных мероприятий.



Комментарий украинской стороны по данному вопросу в течении дня пока получить не удалось.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что на прошлой встрече контактной группы в Минске речь шла о новых участках разведения сил и средств, однако стороны не смогли согласовать этот вопрос.

Ермак также подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.