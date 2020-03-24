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«ЛНР»: За нарушение карантина может грозить до пяти лет лишения свободы

24 марта 2020, 19:33

«ЛНР»: За нарушение карантина может грозить до пяти лет лишения свободы

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области за нарушение санитарно-карантинного режима может грозить от одного до пяти лет лишения свободы. Об этом заявили в «МГБ ЛНР», пишет «РИА Новости».

Утверждается, что по состоянию на понедельник не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.

В субботу «ЛНР» запретила въезд с подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной группировке «ЛНР» территории 17 человек, приехавших из Индии, отправили на двухнедельный карантин.

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