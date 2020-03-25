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В Украине будут проверять самоизолированных с помощью мобильных телефонов

25 марта 2020, 12:06

В Украине будут проверять самоизолированных с помощью мобильных телефонов

Министерства внутренних дели и цифровой трансформации готовят нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей, которые заразились короновирусом, или контактировали с заразившимися.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам замглавы МВД, это позволит контролировать, чтобы самоизолировавшиеся, в телефонах которых будет установлено такое приложение, не могли покидать свое жилье.

Геращенко отметил, что подобные решения были реализованы в Польше и Южной Корее.

На данный момент полиция выборочно проверяет людей, которые находятся на самоизоляции.

Всего в Украине установлено 113 случаев COVID-19, 4 человека умерли, один выздоровел.

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