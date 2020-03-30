В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса, умерли 11 человек

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.
Из них 11 случаев были летальными, выздоровели 6 пациентов. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Статистика по регионам:
• Винницкая область — 23 случая;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 8 случаев;
• Донецкая область — 6 случаев;
• Житомирская область — 5 случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Запорожская область — 11 случаев;
• Ивано-Франковская область — 41 случай;
• Кировоградская область — 4 случая;
• Киев — 102 случая;
• Киевская область — 49 случаев;
• Львовская область — 6 случаев;
• Луганская область — 2 случая;
• Одесская область — 8 случаев;
• Полтавская область — 1 случай;
• Ровенская область — 11 случаев;
• Сумская область — 9 случаев;
• Тернопольская область — 60 случаев;
• Харьковская область — 1 случай;
• Херсонская область — 1 случай;
• Хмельницкая область — 2 случая;
• Черновицкая область — 75 случаев;
• Черкасская область — 50 случаев;
• Черниговская область — 2 случая.
При этом в Минздраве отметили, что у них нет данных о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.