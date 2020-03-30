В Украине подтвердили 480 случаев коронавируса, умерли 11 человек

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 11 случаев были летальными, выздоровели 6 пациентов. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.



Статистика по регионам:



• Винницкая область — 23 случая;

• Волынская область — 2 случая;

• Днепропетровская область — 8 случаев;

• Донецкая область — 6 случаев;

• Житомирская область — 5 случаев;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Запорожская область — 11 случаев;

• Ивано-Франковская область — 41 случай;

• Кировоградская область — 4 случая;

• Киев — 102 случая;

• Киевская область — 49 случаев;

• Львовская область — 6 случаев;

• Луганская область — 2 случая;

• Одесская область — 8 случаев;

• Полтавская область — 1 случай;

• Ровенская область — 11 случаев;

• Сумская область — 9 случаев;

• Тернопольская область — 60 случаев;

• Харьковская область — 1 случай;

• Херсонская область — 1 случай;

• Хмельницкая область — 2 случая;

• Черновицкая область — 75 случаев;

• Черкасская область — 50 случаев;

• Черниговская область — 2 случая.



При этом в Минздраве отметили, что у них нет данных о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.