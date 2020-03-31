В ОБСЕ подтвердили гибель женщины в ходе обстрела под Донецком

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о гибели 88-летней жительницы поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела 28 марта. Об этом сообщается в отчете миссии.



«30 марта наблюдатели поговорили по телефону с дочерью погибшей, которая сообщила, что во второй половине дня 28 марта она вместе со своей матерью находились дома в юго-восточной части Старомихайловки и смотрели телевизор в гостиной, когда она услышала, как пуля пробила окно и попала её маме в голову», — говорится в отчете.



В тот же день медицинский работник морга в Донецке сообщил наблюдателям по телефону, что 28 марта к ним было доставлено тело 88-летней женщины с пулевым ранением головы.