В Донецкой области возобновляют работу продуктовые рынки

В Донецкой области возобновят работу продуктовые рынки. Об этом сообщил первый замначальника Госпотребслужбы в Донецкой области Владимир Кирилюк.



«Мы подробно написали все условия, при которых рынки могут работать. Уже сегодня-завтра продуктовые рынки открываются. Но там четко написаны условия: на площади 20 кв. метров один человек. Расстояние полтора метра, между продавцами — 3 метра, режим, антисептики», — рассказал он на брифинге ДонОГА 1 апреля.



По мнению Кирилюка, владельцы рынков должна обеспечивать масками посетителей, у которых их нет.



Ранее замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что работа некоторых продуктовых рынков во время карантина будет возобновлена при условии выполнения ряда правил.