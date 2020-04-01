Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно

Проведение местных выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в ближайшее время невозможно, заявил председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, цитируя ответ ЦИК.
«Господин (глава Офиса президента) Ермак, насколько известно, излучает уверенность: выборы на временно оккупированных территориях возможны. Будто, если все сложится, — то даже в этом году. Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос... Я перевожу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем», -заявил Рахманин.
Нардеп привел «неполный перечень условий проведения выборов», приведенный в письме главы ЦИК:
— прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;
— вывод российских оккупационных войск, их военной техники;
— разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;
— восстановление полного контроля за государственной границей;
— восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;
— восстановление деятельности правоохранительных органов;
— безусловное обеспечение безопасности граждан;
— создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;
— обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;
— полное разминирование;
— восстановление деятельности местных организаций политических партий;
— определение перечня населенных пунктов, которые реально существуют;
— установка реального количества граждан, имеющих право голоса;
— обновление базы данных Государственного реестра избирателей.
«Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?», — подытожил Рахманин.