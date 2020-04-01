Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно

Проведение местных выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в ближайшее время невозможно, заявил председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, цитируя ответ ЦИК.



«Господин (глава Офиса президента) Ермак, насколько известно, излучает уверенность: выборы на временно оккупированных территориях возможны. Будто, если все сложится, — то даже в этом году. Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос... Я перевожу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем», -заявил Рахманин.



Нардеп привел «неполный перечень условий проведения выборов», приведенный в письме главы ЦИК:



— прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;



— вывод российских оккупационных войск, их военной техники;



— разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;



— восстановление полного контроля за государственной границей;



— восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;



— восстановление деятельности правоохранительных органов;



— безусловное обеспечение безопасности граждан;



— создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;



— обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;



— полное разминирование;



— восстановление деятельности местных организаций политических партий;



— определение перечня населенных пунктов, которые реально существуют;



— установка реального количества граждан, имеющих право голоса;



— обновление базы данных Государственного реестра избирателей.



«Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?», — подытожил Рахманин.