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Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно

01 апреля 2020, 17:24

Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно

Проведение местных выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в ближайшее время невозможно, заявил председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, цитируя ответ ЦИК.

«Господин (глава Офиса президента) Ермак, насколько известно, излучает уверенность: выборы на временно оккупированных территориях возможны. Будто, если все сложится, — то даже в этом году. Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос... Я перевожу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем», -заявил Рахманин.

Нардеп привел «неполный перечень условий проведения выборов», приведенный в письме главы ЦИК:

— прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;

— вывод российских оккупационных войск, их военной техники;

— разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;

— восстановление полного контроля за государственной границей;

— восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;

— восстановление деятельности правоохранительных органов;

— безусловное обеспечение безопасности граждан;

— создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;

— обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;

— полное разминирование;

— восстановление деятельности местных организаций политических партий;

— определение перечня населенных пунктов, которые реально существуют;

— установка реального количества граждан, имеющих право голоса;

— обновление базы данных Государственного реестра избирателей.

«Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?», — подытожил Рахманин.

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