«ДНР» не просила экспресс-тесты у Красного Креста. В МККК ждут решения по отправке следующего груза

Несмотря на ограничения в связи с карантином, Международный комитет Красного Креста продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса. Содержимое грузов не изменится, а для их отправки в МККК ожидают решения группировки «ДНР» о порядке ввоза.



В свою очередь, украинская сторона беспрепятственно пропустит автомобили МККК в сторону неподконтрольной территории, сообщили «Новостям Донбасса» в штабе операции Объединенных сил: «В связи с обстоятельствами гуманитарного характера пропуск через КПВВ будет осуществляться».



Таким образом, дело обстоит за членами группировки «ДНР». Отметим, что на данный момент боевики не пропускают через свои блокпосты как жителей ОРДЛО, возвращающихся домой, так и патрули СММ ОБСЕ, препятствуя таким образом мониторингу.



На время карантина ужесточатся и правила ввоза гуманитарных грузов, отмечает пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко.



«Люди в Донецке, от которых фактически зависит решение, разрабатывают то, как будет действовать этот процесс ввоза нашей продукции, потому что в условиях карантина это все ужесточается. Мы постоянно с ними на связи. Я думаю в начале следующей недели этот вопрос благополучно разрешится», — рассказал он в разговоре с НД.



В следующем грузе МККК намерено доставить в ОРДЛО продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские препараты для лечения хронических заболеваний. Кроме этого, в каждом наборе будет сделан упор на моющие средства — мыло и шампунь.



«Несмотря на то, что сейчас эта паника с коронавирусом, люди там, которые болеют тем же диабетом или нуждаются в диализе почек, они продолжают нуждаться во всем этом. Очень важно, чтобы врачи имели все необходимые препараты» — говорит спикер МККК.



Экспресс-тесты для выявления коронавируса или медицинские маски доставлять не планируется, так как с той стороны не поступило такого запроса.



«Пока нет, потому что у нас нет такого запроса с той стороны. Но если такой запрос поступит, то мы постараемся на него оперативно отреагировать и завезти», — поясняет Власенко.



В свою очередь, между руководством Украины и МККК достигнута договоренность о доставке медицинских товаров на подконтрольную властям территорию. Так, в ближайшее время Донецкая область получит в качестве гуманитарной помощи экспресс-тесты, медицинские маски, перчатки и аппараты для искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19. Группировки «Л-ДНР» утверждают, что на подконтрольной им территории случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. При этом в формированиях не называют количество проведенных экспресс-тестов.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.