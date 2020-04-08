Суд приговорил полковника ВСУ Безъязыкова к 13 годам тюрьмы за госизмену

Шевченковский суд Киева по обвинению в госизмене и сотрудничестве с боевиками приговорил к 13 годам тюрьмы полковника ВСУ Ивана Безъязыков, которые с 2014 по 2016 год находился в плену группировки «ДНР». Об этом сообщает «Медийная инициатива за права людей».



В суде Безъязыков уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с боевиками. По словам полковника, боевики заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни его гражданам.



Адвокаты обвиняемого заявили, что прокуроры не предоставили ни одного прямого доказательства об участии их подзащитного в террористической организации или госизмене.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыков задержали по подозрению в сотрудничестве с «ДНР».



В СБУ заявили о неопровержимых доказательствах предательства полковника ВСУ. В частности, в ведомстве заявили, что «по показаниям свидетелей, предатель получил военную форму российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и авто с шофером».