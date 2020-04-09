В Горловке нарушителя самоизоляции «ДНР» накажет штрафом

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке «полиция» выписала штраф 20-летнему местному жителю за нарушение самоизоляции.



Как сообщает «МВД ДНР», молодой человек с симптомами ОРВИ «нарушил обязательство по соблюдению режима самоизоляции» и пришел подавать документы на получение «паспорта».



«Своими действиями нарушитель подверг опасности стоящих в очереди людей, сотрудников полиции и медицинских работников, приехавших на вызов», — подчеркивается в сообщении.



По данному факту был составлен «административный протокол», подразумевающий наложение штрафа.

Общая сумма штрафов за нарушение карантина, который ввела группировка «ДНР» из-за коронавируса, уже превысила 2 миллиона рублей.



«ДНР» сообщила о семи случаях заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса, который произошел в больнице Амвросиевки.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с неподконтрольных территорий.