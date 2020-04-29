В Мариуполе провели автопробег в поддержку малого бизнеса

В Мариуполе прошел автопробег в поддержку малого бизнеса. Он стал частью всеукраинского автопробега, который сегодня, 29 апреля, проводится во всех городах Украины. Об этом сообщает 0629.



Несколько десятков мариупольских предпринимателей на личном автотранспорте проехали по центральным улицам города. Большинство транспортных средств, которые приняли участи в акции, украшали лозунги «Вместе мы сила», «Нет уничтожению малого бизнеса», «Справедливость для всех».



Свои требования участники автопробега изложили в резолюции. Среди них — отмена проверок малого бизнеса, возобновление работы рынков, налаживание диалога бизнеса и власти, освобождение от оплаты ЕСВ в период карантина, а предприятия, которые больше других пострадали от карантина, должны быть освобождены от всех видов налогов.



Акция стартовала от Автостанции и завершилась под стенами городского совета.



К митингующим вышли заместители мэра Аркадий Мешков и Сергей Орлов. Они заявили, что готовы во всем сотрудничать.



По словам Сергея Орлова, вопрос возобновления работы рынков уже практически решен. После заявления главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которое он сделал вчера, осталось дождаться только решения области. Орлов предполагает, что уже завтра рынки смогут начать работу.

21 апреля в Мариуполе предприниматели вышли на митинг с требованием открыть рынки.



Сегодня на заседании Кабмина было принято решение о возобновлении работы продовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм.