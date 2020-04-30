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В Луганской области с 1 мая откроют продовольственные рынки

30 апреля 2020, 12:27

В Луганской области с 1 мая откроют продовольственные рынки

В Луганской области с 1 мая начнут работать агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Об открытии агропродовольственных рынков заявлено на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая состоялась 30 апреля в облгосадминистрации.

«Алгоритм открытия рынков разработан, но с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая в Луганской области откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты», — цитирует слова главы ОГА Сергея Гайдая пресс-служба.

Так, глава области поручил правоохранителям обеспечить контроль за выполнением санитарных требований на агропродовольственных рынках.

Допуск работников, продавцов и посетителей будет происходить исключительно при наличии медицинской маски и с прохождением температурного скрининга. Также обязательным является оборудование на каждом входе на рынки диспенсеров с антисептиком.

Кроме того, количество посетителей, которые одновременно будут находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение «один покупатель на десять квадратных метров торговой площади». Расстояние между рабочими местами продавцов должно быть не менее трех метров. Также места торговли должны быть оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями.

29 апреля Кабинет министров разрешил региональным властям открывать рынки при условии соблюдения санитарных норм.

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