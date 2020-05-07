Усиление делегации ТКГ: у Зеленского увидели растерянность Кремля

Отсутствие официальной реакции российской стороны на обновленный состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует о растерянности Кремля.



Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе брифинга для ряда СМИ, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Кремль растерян, там думают, что делать с такой позицией Украины», — сказал Ермак.



По его словам, позиция украинской стороны будет «доминирующей».



«Важно, чтобы ехала сильная делегация с полномочиями... Шесть лет люди приезжали каждые две недели или месяц и что? Мы лишаем их [Россию] возможности обвинить Украину в невыполнении, в задержке выполнения или других грехах», — подчеркнул Ермак.



В новом составе украинская сторона начнет работать уже со следующего заседания ТКГ, которое состоится 14 мая.



Также Ермак сообщил, что украинская сторона сохранит в составе ТКГ представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы парламентских комитетов.



По данным российского «Интерфакса», Россия не намерена менять состав своей делегации в ТКГ по примеру Украины.