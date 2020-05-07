«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела

Пятеро жителей, в том числе трое детей, ранены сегодня в результате обстрела села Саханка в подконтрольном группировке «ДНР» Новоазовском районе Донецкой области. Об этом заявляет так называемый совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня формирования.



Уточняется, что раныные подростки — мальчик и девочка, оба 2006 года рождения. У мальчика перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кисти, множественные осколочные ранения левой голени и стопы. Девочка получила осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра.



Также пострадали двое мужчин и женщина. У мужчины 1971 года рождения осколочное ранение поясничной области; множественные осколочные ранения грудной клетки и правого плеча получил мужчина 1976 года рождения; сотрясение головного мозга получила женщина 1977 года рождения.



Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.