Двое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По сообщениям штаба, вблизи Старогнатовки боевики применили беспилотный летательный аппарат, с которого осуществили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.



Также недалеко от Новотошковского противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате обстрела был ранен еще один украинский военнослужащий.



Раненных доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Сегодня боевики также обстреливали позиции украинских военных вблизи Новоселовки Второй, в результате чего один военнослужащий получил осколочное ранение.



За сутки 6 мая штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил украинский военный.