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Двое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

07 мая 2020, 17:03

Двое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По сообщениям штаба, вблизи Старогнатовки боевики применили беспилотный летательный аппарат, с которого осуществили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.

Также недалеко от Новотошковского противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате обстрела был ранен еще один украинский военнослужащий.

Раненных доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Сегодня боевики также обстреливали позиции украинских военных вблизи Новоселовки Второй, в результате чего один военнослужащий получил осколочное ранение.

За сутки 6 мая штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил украинский военный.

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