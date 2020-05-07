По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 7 мая в Украине коронавирус выявлен у 13691 человек. Из них 2396 пациентов выздоровели, 340 умерли. За сутки зафиксировано 507 случаев болезни. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 89 случаев COVID-19, в Луганской области — 42.



Группировка «ДНР» заявила о пяти новых случаях заболевания коронавирусом за сутки. Таким образом число инфицированных, которое признает формирование, возросло до 147 человек. Утверждается, что 18 человек выздоровели и четверо скончались.



Заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» как минимум в два раза искусственно занижают статистику по распространению COVID-19. Он отметил, что международные организации не имеют возможности проверить информацию оккупационных властей относительно распространения коронавируса в Крыму и на Донбассе.





Политика



Украина хотела бы добиться мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории уже в конце этого года. Однако, существует и план «Б» на случай, если все пойдет не по желанному сценарию, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ермак сообщил, что ОБСЕ, Франция и Германия пока что официально не отреагировали на идею о консультативном совете в рамках ТКГ. Вместе с тем украинская сторона по-прежнему намерена пригласить переселенцев для участия в заседаниях ТКГ.



Общество



В Украине разрабатывается программа для получения высшего образования абитуриентами с оккупированных территорий, сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) Алексей Резников. В частности, он допустил возможность сдачи школьниками из оккупации внешнего независимого оценивания в режиме онлайн.



В МинВОТ заявляют, что с конца 2019 года на подконтрольной боевикам территории была нарушена работа двух водохранилищ и допущено их загрязнение, что может повлиять на здоровье сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему.



Шевченковский райсуд Киева отправил в СИЗО Александра Садовского — бывшего пленного боевиков «ДНР», который вернулся в результате «пасхального обмена» 16 апреля. Садковский подозревается в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей.



Офис генерального прокурора объявил в розыск «министр топлива и энергетики ЛНР», который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



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