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Главный санврач Украины заявил, что масочный режим может продлиться до конца года

10 мая 2020, 15:59

Главный санврач Украины заявил, что масочный режим может продлиться до конца года

Заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что масочный режим в стране может завершиться к концу лета. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года», — сказал он.
Ляшко добавил, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

«Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый этап ослабления карантина начинается 11 мая. Он включает открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при соблюдении санитарных требований, летних площадок кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, возобновление плановой работы стоматологов.

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