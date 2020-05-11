С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного транспорта

С 12 мая в Киеве будет увеличено количество рейсов наземного общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель главы столичной городской государственной администрации Александр Густелев.



Как и ранее, проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.



В частности, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.



В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 «Жилой массив Корчеватое — станция метро «Площадь Льва Толстого», автобусный маршрут № 33т «ДВРЗ — станция метро «Черниговская» и троллейбусный маршрут № 37-А «Станция метро» Лесная» — улицы Николая Закревского. Поликлиника».



Отмечается, что 11 мая в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию — как перед выездом на линию, так и в течение дня.

С сегодняшнего дня, 11 мая, в Украине ослабляют карантин. При этом местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения.