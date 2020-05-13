В «сливе» персональных данных украинцев подозревают МВД и Миграционную службу

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы в причастности к распространению персональных данных граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



В бюро отметили, что досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом... причинившее существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц.



Ранее расследования инцидента также начали в Нацполиции и Службе безопасности Украины.



12 мая стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов «слил» базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы «Дія».



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «Дія» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.