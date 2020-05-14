«ДНР» заявила о женщине, которая пострадала в результате обстрела под Горловкой

Жительница поселка Пантелеймоновка под Горловкой (ОРДО) получила контузию в результате обстрела сегодня утром. Об этом заявили так называемом совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня группировки «ДНР».



Отмечается, что пострадавшая проживает по улице Виноградная, 52.



Ей была оказана медицинская помощь.

По данным штаба ООС, с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, еще двое были ранены.