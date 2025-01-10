Российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

Ночью 10 января российские военные атаковали украинскую столицу ударными дронами. В частности, беспилотник попал в жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Соломенском районе Киева беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. К счастью, пожара удалось избежать», — говорится в сообщении.





Во дворе поврежден легковой автомобиль. Предварительно, без пострадавших.



По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Проводились работы на лестничной клетке.



На месте происшествия работали 28 спасателей, было задействовано 5 единиц техники от ГСЧС.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 10 января атаковала территорию Украины с помощью 72-х дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 33 БПЛА.