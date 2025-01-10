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Российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве

10 января 2025, 12:48

Российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Киеве

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

Ночью 10 января российские военные атаковали украинскую столицу ударными дронами. В частности, беспилотник попал в жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В Соломенском районе Киева беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. К счастью, пожара удалось избежать», — говорится в сообщении.



Во дворе поврежден легковой автомобиль. Предварительно, без пострадавших.

По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Проводились работы на лестничной клетке.

На месте происшествия работали 28 спасателей, было задействовано 5 единиц техники от ГСЧС.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 10 января атаковала территорию Украины с помощью 72-х дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 33 БПЛА.

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