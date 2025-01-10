Дроны ВС ВСУ взрывают «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео

Воины 2-го батальона стрелковой бригады Воздушных Сил вместе с подразделениями десантно-штурмовых войск продолжают уничтожать «норы» оккупантов на Волчанском направлении, не давая агрессору шанса продвинуться. Видео опубликовало командование Воздушных Сил ВСУ.







«Несмотря на большое преимущество противника в технике и численности, украинские воины результативно отвечают на каждое его наступление. Воины зачищают так называемые "норы" — укрытия и огневые точки врага, уничтожая живую силу и технику», — объяснили в командовании ВС ВСУ.



Удары с помощью FPV-дронов, дают возможность максимально точно и на большом расстоянии уничтожать вражеские цели.

Дрон ВС ВСУ взрывает «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео

Момент детонации дрона ВС ВСУ, который взрывает «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео

Дрон ВС ВСУ взрывает «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео

Дрон ВС ВСУ взрывает «норы» оккупантов на Волчанском направлении. Фото: кадр из видео

После взрыва дрона ВС ВСУ «нора», где прятались оккупанты на Волчанском направлении складывается. Фото: кадр из видео

Украинский журналист Денис Казанский в свою очередь показал как сейчас выглядит город Волчанск после «помощи» местному населению от России.



«Зачем это было сделано — не может объяснить никто даже в самой России. Эту территорию они даже аннексировать не пытались. Просто пришли и всё уничтожили. В чистом виде карательная операция против коренного населения, как у эсэсовцев. Только те жгли села, а тут масштабы побольше — целый город выжгли до руин», — написал он.

Напомним, 24 сентября 2024 года, подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области.