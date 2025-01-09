Россия потеряла более 700 тысяч человек, воюя против Украины — Остин

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла более 700 тысяч человек, заявил министр обороны США Ллойд Остин.



«С 2022 года Россия понесла более 700 тысяч человек потерь в Украине. Теперь это больше, чем Москва потеряла во всех своих конфликтах со времен Второй мировой войны вместе взятых. Российские потери в Украине теперь превышают две трети от общей численности российских военных на момент начала войны, выбранной Путиным», — сказал Остин на брифинге после 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).



Глава Пентагона назвал потери РФ «ошеломляющими», отметив, что поэтому Кремль был вынужден искать людей для войны в тюрьмах и принуждать контрактников.



«Москва даже бросила войска из Северной Кореи на войну, в которой они не участвовали. Это еще один явный признак отчаяния Путина. Северокорейские войска понесли тысячи — более тысячи потерь с тех пор, как в декабре прошлого года они вступили в войну Путина», — заявил Остин.



Между тем, как указал министр обороны, экономические издержки «имперских фантазий Путина для простых россиян также были ошеломляющими».



«Кремль планирует потратить около 40 процентов бюджета России на 2025 год, чтобы не отставать от поддержки Контактной группы по Украине», — указал он.



Остин подчеркнул, что Россия платит «ужасающую цену» за неоправданную войну против Украины, но Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей.



По данным Генштаба ВСУ, потери РФ составляют более 800 тысяч человек.