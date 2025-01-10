ЕС передал Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ

Впервые ЕС направил средства Украине, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов РФ в рамках инициативы стран G7 ERA, сообщила пресс-служба министерства финансов.



Напомним, что ERA предусматривает передачу Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России.



Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США). Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру.

Напомним, Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Всемирный банк предоставит 2 млрд долларов через механизм DPL.