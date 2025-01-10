РФ утром ударила по Константиновке: повреждены дом и авто

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Оккупационные войска РФ в пятницу утром, 10 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Утром российские нелюди совершили обстрел по городу Константиновке, в результате чего повреждены многоквартирный дом и легковой автомобиль», — отметил он.



По словам Горбунова, информации о жертвах и пострадавших не поступало.



Кроме того, начальник городской администрации в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.



Ранее мы писали, что российские военные за 9 января несколько раз обстреляли Покровск.