РФ утром ударила по Константиновке: повреждены дом и авто

Оккупационные войска РФ в пятницу утром, 10 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Утром российские нелюди совершили обстрел по городу Константиновке, в результате чего повреждены многоквартирный дом и легковой автомобиль», — отметил он.
По словам Горбунова, информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Кроме того, начальник городской администрации в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.
Ранее мы писали, что российские военные за 9 января несколько раз обстреляли Покровск.
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