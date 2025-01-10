Силы обороны удерживают Кураховскую ТЭС и уничтожают российских оккупантов

Украинские военные держат ТЭС. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты пытаются выбить украинских военнослужащих из города Курахово в Донецкой области. Силы обороны наносят россиянам значительные потери, при этом удерживают Кураховскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.



«Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово», — рассказал он.



Трегубов уточнил, что украинские военнослужащие держат Кураховскую теплоэлектростанцию.



«Все что возможно наши силы там делают и уничтожают просто огромные объемы техники врага», — резюмировал спикер.



Ранее мы писали, что в городе Курахово Донецкой области, где продолжаются бои, остаются около 300 человек.