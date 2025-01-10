СБУ и ВМС ВСУ уничтожили склад российских дронов в Ростовской области

Силы обороны Украины уничтожили склад дронов в Ростовской области. Фото: кадр из видео

В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета «Нептун» нанесли удар по складу боеприпасов и разведывательных дронов вблизи села Чалтырь в Ростовской области. Об этом сообщил «Оперативный ВСУ».



По информации источников, сначала беспилотники Службы безопасности «перегрузили» российскую ПВО, а затем на объект была направлена ракета «Нептун».



Всю ночь россияне жаловались в соцсетях на звуки пролетающих дронов, работу ПВО и сильный взрыв от удара «Нептуна». Позже обсуждались повторные взрывы вблизи Чалтыря, свидетельствующие о вторичной детонации боеприпасов.



«СБУ и ВМС ВСУ поразили стратегически важный склад с разведывательными дронами, которые корректировали вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских дронов в небе станет меньше. Работа по военным объектам в тылу противника будет продолжаться», — сообщил источник в СБУ.

Напомним, в Энгельсе введен режим чрезвычайной ситуации после увеличения площади пожара на нефтебазе, вызванного атакой беспилотников.