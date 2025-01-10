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Россияне за сутки несколько раз обстреляли Покровск: повреждены дома

10 января 2025, 10:26

Россияне за сутки несколько раз обстреляли Покровск: повреждены дома

Российские оккупанты 8 и 9 января четыре раза обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«08.01 около 09:00 произошел вражеский обстрел центральной части города, в результате чего было повреждено помещение маслоцеха. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 10:00 россияне атаковали м-н «Шахтерский», в результате чего поврежден многоквартирный дом. Около 13:00 произошел обстрел м-на «Лазурный» с попаданием на территорию рынка. В результате чрезвычайного происшествия произошел пожар торговых павильонов.

Кроме того, около 14:30 захватчики нанесли артиллерийский удар по селу Гришино, в результате которого поврежден частный жилой дом.

Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 10 января атаковала территорию Украины с помощью 72-х дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 33 БПЛА.

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