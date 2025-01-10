Три района Донетчины находились под российскими ударами: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 9 января, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть значительные повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, под удар попали три района Донетчины:





Покровский район. В Покровске повреждены многоэтажка, частный дом и торговые павильоны.





Краматорский район. В Лимане повреждены 9 многоэтажек и частный дом.



Бахмутский район. В Северске погибли 2 человека, повреждены 13 домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 8 и 9 января четыре раза обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Информация о пострадавших не поступала.