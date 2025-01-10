Количество обстрелов каждый день растет, но замедлилась эвакуация: в ГВА рассказали о ситуации в Покровске

Добряк рассказал о ситуации в Покровске. Фото: скриншот с видео

Российские войска ежедневно атакуют Покровск Донецкой области, количество обстрелов растет, ежедневно ситуация с безопасностью ухудшается. Однако темпы эвакуации снизились. Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире национального телемарафона.



По его словам, россияне для ударов используют все имеющееся вооружение, в частности FPV-дроны, артиллерию, минометы, РСЗО и авиационные бомбы.



Кроме того, Добряк отметил, что в городе почти уничтожена критическая инфраструктура, работают точки раздачи воды, есть несколько теплопунктов.





«Электроэнергии нет, газоснабжения нет, «большого» водоснабжения нет, и теплоснабжения нет», — заявил он.



В Покровске остаются около 7 тысяч человек.



Несмотря на активность обстрелов, за сутки из города выезжают 5-10 человек, эвакуация замедлилась.



«Большое количество людей в нашей громаде никогда не выезжали вообще за пределы своего села или города, поэтому есть просто страх перемен. Но мы видим, что когда «прилетает» и человек выживает, или ранит его, то он все равно выезжает. Поэтому наша задача достучаться, чтобы люди не подвергали себя опасности и все-таки выехали, хотя бы на зиму», — пояснил Добряк.



Жители Покровска могут эвакуироваться в Ивано-Франковскую область.



«Мы уже не собираем людей на точках сбора из-за составляющей безопасности, пока в городе есть мобильная связь, люди обращаются на горячие линии ОВА или наш контактный центр, поэтому «Белые ангелы», или подразделения ГСЧС адресно забирают людей и вывозят в город Павлоград, а затем на Франковщину», — сказал он.



Добряк добавил, что каждый человек получает материальную помощь — 1800 гривен, потом он регистрируется как ВПЛ и уже получает деньги от государства.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 8 и 9 января четыре раза обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атак повреждены дома. Информация о пострадавших не поступала.