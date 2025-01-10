РФ запустила по Украине дроны: ПВО сбила 33 цели

ПВО сбила 33 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия в ночь на 10 января атаковала территорию Украины с помощью 72-х дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 33 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 10 января 2025 года (с 20:30 9 января) противник атаковал 72 ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 33 БПЛА типа «Shahed» и беспилотники других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.



Кроме того, 34 беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий), один из них — улетел в направлении РФ.



Ранее мы писали, что российская армия 9 января запустила по городу Кривой Рог Днепропетровской области три крылатые ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели.