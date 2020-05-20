Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным по Донбассу. Напомнил о годе на «Минск»

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.



«Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным трэком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану — плану «Б», — отметил он.



Также Зеленский заявил, что дает себе еще год, чтобы добиться успехов в реализации Минских соглашений. Он напомнил, что с этими соглашениями связаны санкции против России.



По его словам, санкции «все хотят снять, и не только Россия, и много европейский стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций».



«Но как я вам говорил, мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я с самого начала борьбы — и из-за коронавируса немного заторможен этот процесс, потому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и мы смогли найти этот дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям», — сказал он.



Зеленский добавил, что не хотел бы реализовывать планы «B» и «С», хотя они и существуют.