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На Донетчине — четыре новых случая коронавируса

20 мая 2020, 22:50

На Донетчине — четыре новых случая коронавируса

В Донецкой области выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.Из них — три в Мариуполе и один в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.

«В Мариуполе наличие вируса обнаружили у двух женщин — 70 и 76 лет и у 53-летнего мужчины. Один человек — из числа контактных лиц, у которых Covid-19 диагностировали ранее. Где заразились двое других, устанавливается», — говорится в сообщении.

В Краматорске положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус получил 61-летний мужчина, вернувшийся из России.

На сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зафиксировано 137 случаев COVID-19. Из них четыре — летальные, 52 человека выздоровели, 81 продолжают лечение.

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