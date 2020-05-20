В Донецкой области выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.Из них — три в Мариуполе и один в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



«В Мариуполе наличие вируса обнаружили у двух женщин — 70 и 76 лет и у 53-летнего мужчины. Один человек — из числа контактных лиц, у которых Covid-19 диагностировали ранее. Где заразились двое других, устанавливается», — говорится в сообщении.



В Краматорске положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус получил 61-летний мужчина, вернувшийся из России.



На сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зафиксировано 137 случаев COVID-19. Из них четыре — летальные, 52 человека выздоровели, 81 продолжают лечение.