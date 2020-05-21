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«Дом» планирует начать спутниковое вещание весной 2021 года

21 мая 2020, 09:09

«Дом» планирует начать спутниковое вещание весной 2021 года

На телеканале «Дом» запланировали начать спутниковое вещание с собственными программами к 1 марта 2021 года. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил Алексей Кирющенко, глава наблюдательного совета телеканала «Дом».

«Мы хотим вырасти, включить спутники. Поставили себе такую задачу: в марте освободиться от чужого контента и выйти с собственным вещанием. Есть своя информационная сетка вещания, каждую неделю появляется новый и новый продукт», — сказал Кирющенко.

Он добавил, что уже в сентябре должна выйти собственная утренняя программа. Также на телеканале к этому времени должны быть женские и детские шоу.

«Семейное телевиденье — человек мало мимо него проходит, мы хотим душить добром», — отметил Кирющенко.

Он подчеркнул, что вещание будет происходить как на русском, так и на украинском языке. А цель телеканала — рассказывать об Украине на весь мир.

«Мы хотим говорить с мировыми ЛОМами (лидерами общественного мнения — ред.), понимающими проблему. Чтобы у нас здесь могли быть и Акунин, и Чичваркин и другие», — сказал Алексей Кирющенко.

Напомним, 19 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым разрешается вещание государственного канала «Дом» на оккупированный Донбасс и Крым.

Отметим, что телеканал «Дом» на данный момент не может вещать онлайн, так как использует заимствованный медиаконтент. Программы собственного производства выходят на его YouTube-канале.

12 января государственный телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание. На его базе создали телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта.

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