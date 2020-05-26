Грымчаку продлили срок домашнего ареста

Высший антикоррупционный суд продлил срок домашнего ареста экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП, согласно которому Грымчаку запрещено покидать жилье в ночное время суток до 25 июля включительно.



Он также обязан прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.



Предполагаемому сообщнику Грымчака также продлен срок содержания под домашним арестом и возложенные обязательства. Речь идет о его бывшем помощнике в министерстве.



Следующее рассмотрение уголовного производства по существу запланировано на 1 июня.



Грымчака и его экс-помощника подозревают в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,1 млн долларов. Подозреваемых задержали при получении части средств в размере 480 тыс. долларов.



Уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года по результатам проверки декларации Грымчака за 2016 год. С 30 января Грымчак находится под домашним арестом.



30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.