«ДНР» готова говорить об открытии пунктов пропуска после решения украинской стороны

Группировка «ДНР» будет рассматривать возможность открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения после аналогичного решения украинской стороны.



Об этом заявила «министр здравоохранения» формирования Ольга Долгошапко в интервью сепаратистскому ресурсу ДАН.



«Из сообщений СМИ мы знаем, что Киев пока не планирует открывать границы для жителей Донбасса, поэтому смысла говорить о работе пунктов пропуска на линии разграничения нет», — подчеркнула она.



По словам Долгошапко, об открытии «границ» можно будет говорить, когда в «ДНР» будут понимать, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась и безопасности ничто не угрожает.



Также она заявила, что о полном снятии ограничений на подконтрольной группировке территории можно будет говорить, «когда у нас прекратится прирост заболевших или хотя бы произойдет двукратное снижение их числа».



Еще Долгошапко отметила, что курортный поселок Седово может быть открыт для отдыхающих в июле, если заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».



Украинские КПВВ на линии соприкосновения будут закрыты как минимум до 22 июня.