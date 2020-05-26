Запрет на работу КПВВ Донбасса предварительно продлится до 22 июня

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях предварительно останутся закрытыми до 22 июня включительно. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой областной госадминистрации Игорь Бойко во время брифинга.



«Командующий Объединенных сил выдал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указаний», — сказал Бойко.



Он подчеркнул, что на данный момент послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочиях правоохранителям и военнослужащим.

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Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».