Группировка «ДНР» ограничила передвижение по Новоазовскому району, объясняя эти меры борьбой с распространением COVID-19. Об этом сообщают подконтрольные группировке ресурсы.



Передвижение по Новоазовскому району, который контролируют боевики, ограничивается с 27 апреля и до особого «поручения» главы формирования Дениса Пушилина.



Въехать на эту территорию смогут только лица, имеющие местную регистрацию, при наличии документов, удостоверяющих личность.



Въезд и выезд будет разрешён работникам сферы здравоохранения, «МЧС ДНР», «правоохранительных органов», сотрудникам оккупационных администраций. Также смогут въехать и выехать лица, реализующие продукцию на территории района, а также продукцию местного производства.



В группировке утверждают, что проехать в Новоазовский район смогут представители международных организаций и благотворительных миссий, доставляющие продукты питания и строительные материалы.



При этом, боевики регулярно ограничивают передвижение миссии ОБСЕ по Новоазовскому району.

«ДНР» признает 76 случаев COVID-19 на подконтрольной ей территории, два человека скончались. За минувшие сутки выявлено 5 новых пациентов.

