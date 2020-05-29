В Донецке ограничено движение транспорта из-за провала грунта в Кировском районе

Движение автомобильного транспорта и трамваев в Кировском районе Донецка ограничено из-за провала грунта в результате порыва подземного канализационного коллектора. Об этом сегодня сообщил «МЧС» при группировке «ДНР».



Прорыв коллектора произошел 28 мая на пересечении улиц Текстильщиков и Афанасьева.



Уточняется, что в результате порыва произошел провал грунта на двух участках дороги по улице Текстильщиков общей площадью 30 квадратных метров, глубиной два и восемь метров соответственно. Разлива сточных вод на поверхность нет.



Остановлено движение транспорта по улице Текстильщиков, перенаправлены в объезд автобусные маршруты № 78, 78б, трамваи маршрутов № 8, 16 ходят до аварийного участка.



В «МЧС» добавили, что сегодня утром начался ремонт аварийного участка.

Фото: Инцидент Донецк / ВКонтакте