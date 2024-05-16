СМИ: Украинские дроны атаковали военный завод в России прошлой ночью

В ночь на 16 мая украинские дроны нанесли удар по военному заводу в Туле (РФ). Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



Сообщается, что украинские беспилотники атаковали оборонное предприятие «Базальт».



Из открытых источников известно, что «Базальт» в Туле — это одно из главных оборонных предприятий в России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военного флота.



Российское Минобороны ранее заявляло о том, что над Тульской областью ночью были сбиты два БПЛА.