ПВО Украины сбила ночью 20 российских «шахедов»

ПВО Сил обороны сбила все 20 «шахедов». Фото: Олещук / Telegram

В ночь на 17 мая 2024 года Россия атаковала территорию Украины 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – РФ. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



«К отражению воздушного нападения привлечены авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы», — написал он.







По словам генерал-лейтенанта ВС ВСУ, в результате противовоздушного боя были сбиты все 20 российских «шахедов» в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.



Напомним, в ночь на 14 мая 2024 года российские войска атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа Shahed-131/136