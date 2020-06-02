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«ДНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса и 14 заболевших

02 июня 2020, 14:06

«ДНР» заявила о двух новых смертях от коронавируса и 14 заболевших

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания кронавирусом COVID-19, а два пациента скончались. Об этом сообщил «Минздрав ДНР».

Уточняется, что диагноз был подтвержден у трех лиц, которые приехали из России. Также среди новых случаев инфицирования — два ребенка, которые ранее контактировали с заболевшими родителями.

От коронавируса скончались мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 65 лет.

Таким образом, число инфицированных возросло до 553 человек. По информации «ДНР», от коронавирусной болезни лечатся 389 пациентов, выписаны из больниц — 144, летальных случаев — 20.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.

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