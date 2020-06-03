В Донецкой области пограничник заболел коронавирусом

За минувшие сутки в рядах Государственной пограничной службы было выявлено два случая заболевания коронавирусом: в Донецкой и Волынской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За все время в ГПСУ было выявлено 50 инфицированных коронавирусом среди военнослужащих и работников.



Из них выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться — 5 стационарно и 16 — амбулаторно.



Под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах.

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 483 случая болезни.