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В Донецкой области пограничник заболел коронавирусом

03 июня 2020, 09:28

В Донецкой области пограничник заболел коронавирусом

За минувшие сутки в рядах Государственной пограничной службы было выявлено два случая заболевания коронавирусом: в Донецкой и Волынской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За все время в ГПСУ было выявлено 50 инфицированных коронавирусом среди военнослужащих и работников.

Из них выздоровели 29, еще 21 человек продолжает лечиться — 5 стационарно и 16 — амбулаторно.

Под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах.

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 483 случая болезни. 

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