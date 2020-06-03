В Украине выявили 483 случая коронавируса за сутки

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявлено 24 822 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 483 случая болезни. При этом 8 ранее заболевших умерли, а 362 — выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтвердила 553 случая заболевания коронавирусом. Из них выписаны из больниц — 144, летальных случаев — 20.



Группировка «ЛНР» заявила о 419 случаях заражения коронавирусом. Из них 306 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.