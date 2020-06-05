На Донетчине за сутки выявили 21 заболевшего коронавирусом. Это антирекорд

В Донецкой области 4 июня было выявлено 21 заболевшего коронавирусом COVID-19, что стало антирекордом с начала карантина. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



19 заболевших — из Славянска. Это 16 мужчин (47, 59, 33, 38, 51, 43, 51, 33, 47, 30, 38, 37, 67, 59, 41 и 56 лет) и три женщины (33, 41 и 53 лет). Все, кроме 41-летней женщины, связаны с одним из предприятий города.



В Мариуполе COVID-19 подтвержден у 59-летнего мужчины-медика, у которого предварительно была диагностирована пневмония. В Курахово заболела 41-летняя женщина.



При этом количество выздоровевших возросло до 112. Два негативных результата ПЦР-исследования получил 38-летний мариуполец.



Всего на Донетчине выявлено 195 случаев коронавируса. Из них пять пациентов скончались, а 112 выздоровели. Продолжают лечение 78 человек.

У украинских властей нет официальных данных по числу заболевших на неподконтрольных территориях.



Группировка «ДНР» признает 611 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 человека выздоровели, 23 скончались. На лечении остаются 434 пациента.