В ВСУ выявили 14 заболевших коронавирусом за сутки

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 5 июня зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом и три выздоровления. Об этом сообщает командование Медицинских сил.



Там отметили, что на данный момент в ВСУ коронавирусом болеют 142 человека. Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных случаев — 4.



Всего на изоляции находятся 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 67.

По состоянию на утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 случая заболевания коронавирусом. Из них 11 372 пациента выздоровели, а 762 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 553 случая болезни.